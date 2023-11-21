Конец шокирует украинцев и россиян: Портников спрогнозировал, когда может закончиться война

Политический эксперт и журналист Виталий Портников считает, что украинцы должны адаптироваться к жизни в условиях войны. Он отметил, что если у Украины и России будут ресурсы, то война может продолжаться и до 2035 года, однако, по его мнению, это может и быстрее закончиться.

Об этом он сказал эфире "Говорит великий Львов".

Украинцы должны адаптироваться к войне

"В воюющей стране люди должны адаптироваться к реальной ситуации. Люди должны адаптироваться к войне. Если вдруг военные действия закончатся очень быстро, а чем быстрее они закончатся - тем более сложным будет их результат для украинского общества. Но пусть бы мир, когда бы он ни наступил, будет для украинцев приятным бонусом. Адаптироваться и жить в войне для украинцев - это очень важный момент в ситуации, когда мир становится теорией. Когда-то теорией была война. Сейчас для украинских граждан теория - это мирная жизнь", - пояснил Портников.

Виталий Портников / Фото: news.liga.net

Когда закончится война в Украине

Украинский журналист рассказал, как в начале полномасштабной войны он разговаривал с западными партнерами и те прогнозировали, что война будет продолжаться, как в Сирии. Однако он отметил, что все будет зависеть от ресурсов.

"Мы можем уверенно говорить о 2033-2035 году, когда стороны поймут, об окончании ситуации. Но я уверен, что ресурсов для такой долгой войны не хватит и уже скоро мы встретимся с таким вариантом окончания войны, который может быть потрясающим, как для россиян, так и для украинцев", - пояснил он.

Украинцев не нужно было успокаивать в начале войны

Портников отметил, что сначала украинцев убеждали, что война скоро закончится из-за неуважения и некомпетентности.

"Я имею в виду не власть, а тех спикеров, которые успокаивали. Многие говорят - и хорошо, потому что так мы бы сошли с ума. Но я хочу спросить - а какая разница, в какой момент попасть в психиатрическую больницу? В феврале или марте прошлого года или феврале-марте 2025 года. Потому что когда мы не готовы к испытаниям - психика ломается", - сказал он.

Напомним, Виталий Портников объяснил, почему руководитель Пентагона Ллойд Остин накануне приезжал в Киев.

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