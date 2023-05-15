Конец военной помощи для Украины стремительно приближается – Politico

Поток военной помощи может быть нарушен и Украине может придется долго ждать нового транша финансирования.

Средства для финансирования вооружения и боеприпасов для Украины от Конгресса США могут иссякнуть к середине лета, и в вопросе дополнительного финансирования немало неопределенности.

Об этом в статье пишет издание Politico со ссылкой на помощника одного из конгрессменов.

Там указали, что в одобренном американским Конгрессом в декабре пакете военной помощи для Украины осталось всего около шести из около 36 млрд дол. Речь идет о передаваемых Пентагону средствах для передачи Украине артиллерийских снарядов, танков, бронетехники, передовых систем ПВО.

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По основанной на уже анонсированной помощи оценке помощника одного из конгрессменов США, деньги для предоставления оружия Украине могут закончиться уже в июле 2023 года. Тогда поток военной помощи может быть нарушен и не исключено, что Киеву придется долго ждать нового транша финансирования.

В то же время, отмечается, что множество американских депутатов не смогли оценить, когда закончатся деньги для военной помощи Украине. Затруднились они предположить и то, сколько средств США могут выделить дополнительно.

Как заявлял ранее сенатор-демократ Бен Кардин, в американской администрации ему сказали, что денег для военной помощи будет достаточно на следующие несколько месяцев. Приблизительно тогда, по данным сенатора, можно ожидать нового законопроекта об экстренном дополнительном финансировании.

В этом контексте глава Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКолл предположил, что речь может идти о сентябре.

По сообщению представителя Пентагона Гаррона Гарна, сейчас ведомство оценивает, как лучше потратить оставшиеся средства. Минобороны США рассматривает варианты с учетом "развития ситуации" и "успехов на поле боя во время новых наступлений весной".

Помощь для Украины от Белого дома

Авторы издания отмечают, что Белый дом в то же время обсуждает новый пакет военной помощи для Украины, но пока неизвестно, какими будут ее потребности во время и после контрнаступления. Об этом рассказал анонимный чиновник из администрации президента США Джо Байдена.

В статье также обращается внимание на то, что любое предложение Белого дома о дополнительном финансировании может спровоцировать свирепые дебаты и сопротивление части республиканцев.

Однако один из самых больших сторонников Украины в Конгрессе, сенатор Линдси Грэм убежден, что большинство поддерживают дополнительное финансирование.

"Несмотря на то, что есть несогласные, большинство, безусловно, республиканцев – наверняка в Сенате и, возможно, также в Палате представителей – твердо убеждены, что нам нужна победа Украины, и что результат имеет значение не только для этого региона, но для Соединенных Штатов и интересов нашей национальной безопасности", – заявил Грэм.

Какую помощь США оказали последний раз

Напомним, США 9 мая объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долл. Речь идет о дополнительных системах ПВО и боеприпасах; 155-мм артиллерийских снарядах; коммерческих услугах спутниковой съемки и прочем.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что новый пакет военной помощи от США поможет ВСУ победить в битве против России.

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