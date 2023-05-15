Конец военной помощи для Украины стремительно приближается – Politico

Поток военной помощи может быть нарушен и Украине может придется долго ждать нового транша финансирования.
Средства для финансирования вооружения и боеприпасов для Украины от Конгресса США могут иссякнуть к середине лета, и в вопросе дополнительного финансирования немало неопределенности.
Об этом в статье пишет издание Politico со ссылкой на помощника одного из конгрессменов.
Там указали, что в одобренном американским Конгрессом в декабре пакете военной помощи для Украины осталось всего около шести из около 36 млрд дол. Речь идет о передаваемых Пентагону средствах для передачи Украине артиллерийских снарядов, танков, бронетехники, передовых систем ПВО.
По основанной на уже анонсированной помощи оценке помощника одного из конгрессменов США, деньги для предоставления оружия Украине могут закончиться уже в июле 2023 года. Тогда поток военной помощи может быть нарушен и не исключено, что Киеву придется долго ждать нового транша финансирования.
В то же время, отмечается, что множество американских депутатов не смогли оценить, когда закончатся деньги для военной помощи Украине. Затруднились они предположить и то, сколько средств США могут выделить дополнительно.
Как заявлял ранее сенатор-демократ Бен Кардин, в американской администрации ему сказали, что денег для военной помощи будет достаточно на следующие несколько месяцев. Приблизительно тогда, по данным сенатора, можно ожидать нового законопроекта об экстренном дополнительном финансировании.
В этом контексте глава Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКолл предположил, что речь может идти о сентябре.
По сообщению представителя Пентагона Гаррона Гарна, сейчас ведомство оценивает, как лучше потратить оставшиеся средства. Минобороны США рассматривает варианты с учетом "развития ситуации" и "успехов на поле боя во время новых наступлений весной".
Помощь для Украины от Белого дома
Авторы издания отмечают, что Белый дом в то же время обсуждает новый пакет военной помощи для Украины, но пока неизвестно, какими будут ее потребности во время и после контрнаступления. Об этом рассказал анонимный чиновник из администрации президента США Джо Байдена.
В статье также обращается внимание на то, что любое предложение Белого дома о дополнительном финансировании может спровоцировать свирепые дебаты и сопротивление части республиканцев.
Однако один из самых больших сторонников Украины в Конгрессе, сенатор Линдси Грэм убежден, что большинство поддерживают дополнительное финансирование.
"Несмотря на то, что есть несогласные, большинство, безусловно, республиканцев – наверняка в Сенате и, возможно, также в Палате представителей – твердо убеждены, что нам нужна победа Украины, и что результат имеет значение не только для этого региона, но для Соединенных Штатов и интересов нашей национальной безопасности", – заявил Грэм.
Какую помощь США оказали последний раз
Напомним, США 9 мая объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долл. Речь идет о дополнительных системах ПВО и боеприпасах; 155-мм артиллерийских снарядах; коммерческих услугах спутниковой съемки и прочем.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что новый пакет военной помощи от США поможет ВСУ победить в битве против России.
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