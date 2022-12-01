Конечную победу в войне определит Владимир Зеленский — посол США в Украине

Владимир Зеленский должен определить, когда наступит победа Украины в войне, которую развязала Россия.
Конечную победу в войне, которую развязала Россия, определит президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом заявила посол США в Украине Бриджет Бринк.
По ее словам, в победе Украины в войне она убеждена, однако именно Владимир Зеленский – это тот человек, который определит конечный момент противостояния.
“Я на 100% уверена, что Украина победит, у меня нет никаких сомнений в этом. Не просто Украина победит – она должна победить", — подчеркнула Бриджет Бринк.
Напомним, что ВСУ нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
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