Конечную победу в войне определит Владимир Зеленский — посол США в Украине

Конечную победу в войне, которую развязала Россия, определит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджет Бринк.

По ее словам, в победе Украины в войне она убеждена, однако именно Владимир Зеленский – это тот человек, который определит конечный момент противостояния.

“Я на 100% уверена, что Украина победит, у меня нет никаких сомнений в этом. Не просто Украина победит – она должна победить", — подчеркнула Бриджет Бринк.

Напомним, что ВСУ нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Читайте также: