Конец войны откладывается: эксперт призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме

На фоне разговоров о возможной «заморозке» и надеждах на скорое окончание войны, украинцев призывают трезво посмотреть на ситуацию. Но нужно готовиться не к миру, а к долгой и тяжелой зиме, ведь боевые действия будут продолжаться не менее весны, а обещания некоторых политиков только вредят.

Об этом рассказал политолог Виктор Бобиренко для «Киев 24».

По словам эксперта, заявления некоторых политических деятелей о том, что «уже скоро там все порешают» и войне «капец», крайне опасны. Они создают в обществе ложное чувство, что можно расслабиться, и вызывают у людей логичный вопрос: «кто хочет погибнуть в последний день войны?». «И если там война вот-вот закончится, то может где-нибудь пересидят… Таким образом у них приходит выгорание», — объясняет Бобиренко.

По его мнению, такие заявления демотивируют и гражданским, и военным.

Политолог отмечает, что ситуацию может осложнить погода. Он напомнил, что Украине удалось иметь три подряд мягкие, малоснежные и не очень морозные зимы.

«А если в этот раз будет зима, скажем, ой-ой-ой, то надо готовиться к худшему», — предупреждает эксперт.

Суровая зима с сильными морозами значительно усложнит ведение боевых действий и жизнь в тылу, и к этому сценарию нужно быть готовым уже сейчас.

Виктор Бобиренко призывает украинцев придерживаться простой философии: надеяться на лучшее, но готовиться к самому худшему.

«Да, если выйдет там и Трамп где-нибудь дожмет или еще что-то и начнут заморозку к Рождеству, ну будем рады. Но давайте на это надеяться как на чудо, а готовиться к тому, что воюем до весны», — подытожил он.

Таким образом, по мнению эксперта, общество должно быть мобилизовано и настроено на длительную борьбу, ведь именно это, а не безосновательные надежды, поможет выстоять и победить.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, может ли война закончиться до конца 2025 года, дал сдержанный комментарий. Он отметил, что «надеется на лучшее», но в то же время подчеркнул, что и Украина, и Россия постоянно меняют свои подходы и адаптируются к условиям на фронте.