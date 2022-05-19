Конфискация активов российских олигархов и выпуск долговых обязательств: как ЕС будет финансировать восстановление Украины

Конфискация активов российских олигархов и выпуск долговых обязательств: как ЕС будет финансировать восстановление Украины

Европейский Союз планирует совместный выпуск долговых обязательств, а также использовать арестованные в рамках санкций активы российских олигархов для восстановления разрушенной войной Украины.

Для долгосрочной реконструкции комиссия предложит создать объект под названием "Отстрой Украину".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект ЕС.

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"Учитывая масштабы ссуд, которые, вероятно, понадобятся, Еврокомиссия может быть уполномочена привлекать финансирование для ссуд на рынках капитала от имени ЕС", — сказано в проекте.

Берлин готов рассмотреть возможность арестовать зарубежные резервы российского Центробанка для финансирования реконструкции украинских городов.

Речь идет также о совместном выпуске долговых обязательств и привлечении грантов от членов ЕС и третьих стран.

"ЕС понимает, что он должен финансировать "львиную долю" усилий по восстановлению Украины как минимум в течение ближайших 10 лет. Эти усилия должны совмещать финансирование ЕС, вклады государств-членов и поддержку европейских финансовых институций, включая Европейский инвестиционный банк", — пишет издание.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что мировое сообщество должно заставить Россию выплатить Украине контрибуции из-за войны.

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