Конфискация денег РФ для Украины и оружие – о чем договаривался Кулеба с представителями G7

Конфискация денег РФ для Украины и оружие – о чем договаривался Кулеба с представителями G7

Конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления, призвал страны Большой Семерки глава нашего МИД Дмитрий Кулеба.

О важных переговорах во время встречи министров иностранных дел G7 в ТСН.

На «семейное фото» глав МИД стран Большой Семерки приглашают представителей Украины и Молдовы. Затем глава МИД Канады Мелани Жоли, одетая в желто-синий костюм, скажет Кулеби – наверное, это наша 10 встреча за последние 10 недель. На что тот ответит – и все же нужно усиливать сотрудничество.

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Конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления, об этом призвал страны Большой Семерки глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Для этого страны должны принять соответствующее законодательство.

«Канада уже сделала такой шаг. Я убежден, что остальные страны G7 также это сделают скорее, чем позже. Россия обязана заплатить. Политически, экономично и финансово», — отметил Кулеба.

Санкции против России нужно ужесточать, настаивает Киев. Вот только Евросоюз до сих пор ищет единства по нефтяному эмбарго, ведь сопротивляется Венгрия. Из других стран уже раздаются предложения принимать санкционный пакет без эмбарго на российскую нефть, чтобы не блокировать другие санкции. Так делать не нужно – говорит Кулеба.

«Если этот пакет примут без нефтяного эмбарго, то у президента Путина будут все возможности праздновать, потому что это будет первый случай, когда единство Европейского Союза будет нарушено и все из-за позиции одной страны – Венгрии», — отмечает Кулеба.

Беспокоятся министры и из-за мирового продовольственного кризиса, как следствие войны против Украины. И обещают найти путь, чтобы, несмотря на российскую блокаду, вывезти украинское зерно и освободить склады для нового урожая. А больше всего Украина нуждается в западном оружии – по словам Кулебы, это ракетные системы залпового огня и авиация. И пока Германия повторяет, что самолеты предоставить не могут, потому что это сделает их стороной войны, Великобритания готова поддерживать военно и дальше. От ЕС, как и от стран группы семи, звучат обещания помочь финансово.

О чем говорили министры иностранных дел на встрече "Большой семерки"

«Я уверен, что наш сигнал будет мощным, а рецепт ясен. Это большая поддержка Украины, в том числе военная. И мы, как Европейский Союз, готовы новый транш в размере 500 миллионов на военную поддержку Украины», — заверил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Борель.

А дополнительные 30 млрд евро для бюджета Украины готовы предоставить страны Большой Семерки. Это решение должны озвучить уже министры финансов группы, когда встретятся в Германии на следующей неделе.

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