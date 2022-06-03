Конфискация имущества у коллаборантов: министр юстиции рассказал, как это будет работать

Конфискация имущества у коллаборантов: министр юстиции рассказал, как это будет работать

Процесс конфискации активов предателей в доход Украины будет состоять из трех этапов.

В Министерстве юстиции ожидают, что первые судебные процессы по взысканию имущества коллаборантов начнутся уже в ближайшие недели.

Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью "Схемам" (проект Радио Свобода).

По его словам, механизм конфискации состоит из следующих трех этапов:

Первый этап – введение санкций согласно решению СНБО. Второй этап – собирание Министерством юстиции письменных и официальных доказательств того, что действия лица подпадают под один из 22-х критериев, определенных законом. Как только такие доказательства собраны, министерство обращается с заявлением в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с тем, чтобы активы такого лица отобрать и передать в доход государства. Третий этап – решение суда.

"И эти процессы будут быстрыми, потому что закон устанавливает короткие сроки для рассмотрения. Это будут стремительные производства. Важно также, что Высший антикоррупционный суд – это независимый суд, это реформированный суд, к которому высокое доверие у общества, поэтому мы надеемся на честное и справедливое рассмотрение", – подчеркнул министр.



Напомним, на прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в украинское санкционное законодательство. Тем самым Украина получила возможность конфисковывать средства, бизнес-активы и имущество тех, кто поддержал, содействовал и сотрудничал с Россией.

Напомним, ранее министр юстиции Малюська сообщил, что первые приговоры военные преступники получат по меньшей мере через год-полтора-два.

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