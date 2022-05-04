"Конфликт будет длинным и кровавым": Арестович рассказал, как оккупанты пытаются истощить ВСУ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что мгновенного и мощного наступления российских войск на Донбассе не произошло, потому что оккупанты пытаются истощить ВСУ, чтобы украинские войска не смогли накопить в нужном количестве западную поддержку.
По словам Арестовича, российские оккупанты не дают украинским войскам возможности накопления и все, "что мы могли бы накопить – выстреливаем за день".
Об этом советник руководителя ОП рассказал в эфире 24 канала.
"Это и мешает нам собрать силы для контрнаступления. Такой опасности, как была в начале войны, уже не будет. Но придется воевать долго и останавливать все эти наступления", — прогнозирует Арестович.
Он добавил, что такое затягивание со стороны России приведет не только к невозможности ВСУ пойти в контрнаступление, но и будет медленно истощать украинскую экономику и войско. Именно на это оккупанты и рассчитывают.
"Не думаю, что так будет, я считаю, что ленд-лиз от Америки победит российские попытки. Но это точно может продолжаться месяцами, поэтому надо настраиваться, что конфликт будет долгим и кровавым", – предупредил советник руководителя президентского офиса.
Напомним, накануне военный эксперт Олег Жданов сделал прогноз, что война в Украине продлится до 2023 года.
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