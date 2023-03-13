Конфликт между Пригожиным и Шойгу достиг апогея: как Кремль хочет использовать главаря "вагнеровцев"

Конфликт между Минобороны России и главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, вероятно, достиг своего апогея на фоне Бахмутской битвы. Российское руководство планирует свергнуть вину за провалы "мобиков" на войне в Украине на Пригожина и его "вагнеровцев".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Минобороны России, в частности министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов, скорее всего, пытаются ослабить Пригожина и взорвать его амбиции большего влияния в Кремле. Для этого они намеренно используют силы "Вагнера" в Бахмуте.

В частности, они ограничили возможности Пригожина по вербовке зэков и ограничили поставки боеприпасов, заставляя финансиста ЧВК публично признать свою зависимость от Минобороны России. В свою очередь Пригожин публично жаловался, что отправил письмо и пытался направить своего представителя с срочным требованием предоставить боеприпасы наемникам, но представителю не разрешили подать жалобы.

Тогда Пригожин пригрозил вывести силы "Вагнера" из Бахмута и намекнул, что Минобороны России использовало ЧВК, чтобы взять на себя основное бремя интенсивной войны на истощение, чтобы захватить Бахмут и сохранить регулярные российские силы.

"Эти угрозы и жалобы свидетельствуют, что Пригожин осознает серьезность своего конфликта с МО РФ", – говорится в Институте.

В ISW указывают, что Пригожин, вероятно, убедил Путина, что сможет захватить Бахмут, если получит доступ к боеприпасам Минобороны России и позволит расширить свои вербовочные кампании, включив в них обычных российских и заключенных. Путин предоставил Пригожину доступ к этим ресурсам, поскольку он, вероятно, все больше разочаровался в российском военном командовании, которое испытывало существенные неудачи на фронте.

Однако решение Путина встать на сторону Пригожина, вероятно, разозлило Шойгу и Герасимова, которым было поручено поделиться ограниченным снаряжением и боеприпасами с наемниками Вагнера. Впрочем, уже в октябре МО РФ и начала вербовку заключенных, что мешало усилиям Пригожина по вербовке зэков.

Кроме того, в октябре Путина встревожили очевидные военно-политические амбиции Пригожина, ведь тогда режим диктатора был наиболее уязвимым для общественного контроля. Пригожин, скорее всего, не собирался бросать Путину прямой вызов, но Путин, вероятно, видел угрозу в агрессивной саморекламе Пригожина.

"Путин — не подвержен риску и очень рассудительный актер, вероятно, стремившийся справиться с угрозой своего контроля, постепенно возвращая Минобороны России популярность и власть", — объясняют аналитики.

В ISW считают, что Путин и Минобороны России используют "Пригожина как козла отпущения за наступление на Бахмут, как только наступление завершится кульминацией". Ранее аналитики уже оценивали, что диктатор РФ "полагается на группу козлов отпущения, которые публично рискуют вместо него и берут он вину за российские военные неудачи и непопулярную политику".

"Путин, скорее всего, воспользуется большими потерями Вагнера, сообщениями о плохом моральном духе и военных преступлениях, чтобы отвлечься от таких же или, возможно, более серьезных проблем в российских вооруженных силах. Большинство российского освещения Бахмута уже сосредоточено, преимущественно, на тяжелых потерях Вагнера, что позволяет Минобороны скрывать или умалять другие потери", — констатируют специалисты.

В Институте сомневаются, что Пригожин вернет себе благосклонность Путина.

Напомним, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман говорит, что благодаря успешным действиям украинских защитников в районе Бахмута уже сейчас можно считать, что ЧВК "Вагнер" не является мощной группировкой. По его данным, ранее численность "вагнеровцев" могла достигать 45 тысяч, но сейчас их осталось около 7 тысяч.

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