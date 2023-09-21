Конфликт между Украиной и Польшей – это ошибка: эксперт объяснила, как это может повлиять на войну

Польша нам нужна, потому что без ее территорий и поддержки мы не сможем снабжать себя помощью.

Претензии Польши заключаются в том, что Киев якобы недостаточно, с польской точки зрения, воспринимает стратегическое сотрудничество между двумя странами. Любые недоговоренности между президентами Дудой и Зеленским нужно было решить в закрытом формате, а не выносить их в публичный формат.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива и исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина.

"Претензии Польши заключаются в том, что Киев недостаточно, с польской точки зрения, стратегически воспринимает сотрудничество с поляками. Воспринимает их, как ситуативных партнеров, транзитеров, исполнителей каких-то договоренностей, которые есть между украинцами и американцами и британцами. А поляки, по крайней мере с их официальной или экспертной точки зрения, считают, что партнерство между нашими государствами должно быть стратегическим намного десятилетий вперед. Именно потому, что мы имеем общие потребности в безопасности", — подчеркнула Мария Золкина.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Зеленский допустил ошибку! Переговоры с Польшей нужно перевести в закрытый режим".

Она также добавила, что Украина сейчас является форпостом для защиты от российской агрессии. В то же время, Польша нам нужна, потому что без ее территорий и поддержки мы не сможем обеспечивать себя помощью со стороны других стран-партнеров.

“К сожалению, уроки тогда сделаны не были, потому что сейчас мы видим, что это вышло не просто на уровень обмена между должностными лицами какими-либо обвинениями, это уже вышло на уровень абсолютно, по-моему, неприемлемый, международный, публичный. Именно этот конфликт – это то, что я считаю ошибкой”, — подчеркнула эксперт.

Напомним, что на фоне "зернового кризиса" польский премьер Маровецкий заявил, что Польша больше не передает оружие Украине, поскольку сама активно вооружается.

Читайте также: