Конфликт Пригожина с минобороны России: как командование окупантов пожирает друг друга

Шойгу и Герасимов ведут против руководителя ЧВК "Вагнер" войну на уничтожение.

В России конфликт между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством минобороны РФ в лице Сергея Шойгу и Валерия Герасимова вышел на новый уровень. Пригожин заявил, что Шойгу сознательно ограничил выдачу наемникам боеприпасов, чтобы уничтожить ЧВК. Скандал возник вскоре после запрета "Вагнеру" вербовать в свои ряды новых заключенных.

ТСН.ua собрал все подробности конфликта в военном руководстве РФ.

Снарядный голод у "Вагнера"

В "Вагнере" обнародовали фото с десятками мертвых наемников, которые якобы погибли из-за дефицита артиллерийских снарядов.

"Это одно из мест сбора погибших. Это ребята, погибшие вчера из-за снарядного голода. Их должно было быть в 5 раз меньше", — отметил Пригожин.

Руководитель "Вагнера" прямым текстом назвал руководство минобороны предателями.

"Начальник генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится, что ЧВК "Вагнер" не только боеприпасы не давать, но и не помогать авиатранспортом. Пока пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы ребята могли окапываться. Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе, как попытка уничтожить ЧВК "Вагнер". Ее можно приравнять к измене родины", – посетовал он.

Также Пригожин опубликовал поданную заявку на поставку боеприпасов на имя командующего так называемой "специальной военной операции" Герасимова. Названия снарядов в документе закрыты. Однако, судя по цифрам, "вагнеровцам" дают гораздо меньше боеприпасов, чем они требуют.

23 февраля глава "Вагнера" сообщил, что вопрос с боеприпасами начал решаться, хотя и "пока на бумаге".

Военный эксперт Михаил Притула в эксклюзивном интервью ТСН.ua объяснил ситуацию, в которой оказался "Вагнер", интригами внутри Кремля и "борьбой за власть и жизнь после Путина".

"Путин борется за свою жизнь. Ему помогает в этом Шойгу, который тоже уйдет в никуда после смерти или поражения Путина... Пригожин начал играть в свою игру в борьбе за власть после Путина. Соответственно конкуренты Пригожина тут же сделали все возможное, чтобы его устранить. Пригожину прекратили давать тот ресурс, который ему давали в виде боеприпасов, оружия и так далее. Ничего личного, просто бизнес", — отметил военный эксперт.

Пригожин потерял важного союзника

Соратник Пригожина, лидер Чечни Рамзан Кадыров отказался поддержать руководителя "Вагнера" и присоединиться к новой информационной кампании против минобороны РФ.

Кадыров пообещал, что чеченские формирования будут выполнять приказы любого командира, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, командование кадыровцев имеет отличные отношения с минобороны.

По мнению экспертов американского Института изучения войны (ISW), Кадыров не ответил на предложение Пригожина, поскольку считает более выгодными хорошие отношения с российским правительством, чем с основателем ЧВК "Вагнер".

Пригожин, пытаясь вернуть расположение главы Чечни, посетил в госпитале командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова и подарил ему "фирменную" кувалду с логотипом ЧВК "Вагнер". Впрочем, Кадыров, судя по всему, этот жест не оценил.

Глава Чечни выразил намерение создать собственную частную военную компанию, чтобы посоревноваться с "дорогим братом" Пригожиным.

Конфликт у оккупантов выгоден Украине

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что конфликт между Шойгу и Пригожиным выгоден Украине.

Буданов выразил готовность помочь Пригожину и Шойгу одновременно, чтобы они уничтожили друг друга.

"Чем больше будет ссор и серьезных конфликтов внутри их системы, тем быстрее придет наша победа", – говорит он.

Как сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, минобороны РФ стремится полностью контролировать обеспечение "добровольческих формирований" вооружением, военной техникой и продовольствием, а также в вопросе оказания медицинской помощи.

"Минобороны РФ вообще пытается вытеснить Пригожина из информационного поля. На этом фоне активизировались альтернативные частные военные компании, в частности, аффилированная с Федеральной службой безопасности РФ ЧВК "Ястреб", – рассказал Громов.

По его словам, Пригожин откровенно не согласен с потерей влияния и продолжает свое противостояние с минобороны РФ.

История конфликта Шойгу и Пригожина

Противостояние Пригожина с минобороны и генштабом РФ продолжается не первый месяц. В частности, в середине февраля стало известно, что минобороны вытеснило владельца "Вагнера" и начало вербовать на войну российских заключенных, которые составляли костяк пригожинского ЧВК.

Сам Пригожин заявил, что "набор заключенных в "Группу Вагнера" полностью прекращен".

Перед этим "вагнеровцы" и регулярная российская армия не смогли "поделить" между собой заслуги в захвате города Соледар.

На одном из селекторных совещаний Сергей Шойгу заявил, что российская армия взяла под полный контроль несколько поселков в Донецкой и Запорожской областях, в том числе на Бахмутском направлении. Он отметил, что все "достижения" – результат действий российских вооруженных сил, но сознательно не упомянул, что на названных им направлениях активное участие в боях принимают именно члены ЧВК "Вагнер", а кадровая российская армия играет лишь эпизодическую роль сил поддержки.

В "Вагнере" такая позиция минобороны вызвала волну возмущения.

Глава ЧВК "Вагнер" и раньше позволял себе жестко критиковать министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. В частности, он добился отстранения от должности командующего группировкой войск "Центр" Александра Лапина.

Пригожину все сходило с рук, пока "специальной военной операцией" руководил его союзник генерал Сергей Суровикин. Но когда Герасимов смог устранить Суровикина и занял его место, у "вагнеровцев" начались серьезные проблемы, а минобороны фактически объявило ЧВК войну на уничтожение.

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