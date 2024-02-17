"Конфликт с Залужным и война до последнего украинца": РФ организовала спецоперацию по дискредитации Зеленского – WP

В Кремле проводят спецоперацию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Так, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко с начала 2023 года организовал кампанию по дискредитации, пытаясь повлиять на военно-политическое руководство Украины.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на кремлевские документы, предоставленные спецслужбой одной из стран Европы.

"Когда в прошлом месяце впервые появилась новость о том, что украинский президент Владимир Зеленский готовится уволить своего главного военного командующего, генерала Валерия Залужного, официальные лица в Москве казались радостными. Документы свидетельствуют о том, что они пытались организовать именно такой раскол в течение многих месяцев ", – говорится в материале.

"Нам нужно усугубить конфликт между Залужным и Зеленским в стиле "он намерен его уволить", — написал один кремлевский политтехнолог год назад после встречи высокопоставленных российских чиновников и московских экспертов, согласно внутренним кремлевским данным.

Администрация президента России Владимира Путина приказала группе российских политтехнологов использовать социальные сети и фейковые новостные статьи, чтобы протолкнуть тему о том, что Зеленский "истеричен и слаб. … он боится, что его отодвинут, поэтому избавляется от опасных".

Указание Кремля привело к тысячам публикаций в соцсетях и сотен сфабрикованных статей, созданных фермами троллей и распространенных в Украине и всей Европе, которые пытались использовать напряженность между Зеленским и Залужным.

Файлы насчитывают более 100 документов, направленных на Зеленского с целью разделить и дестабилизировать украинское общество – усилия, которые Москва назвала "информационно-психологическими операциями".

Ключевыми целями кампании, согласно документам Кремля, были дискредитация военного и политического руководства Киева, раскол украинской элиты, деморализация украинских войск и дезориентация украинского населения. Для распространения информации в Украине решили выбрать соцсети, прежде всего Telegram, и избегать откровенно пророссийских нарративов.

"Россия выжила и готовит новую кампанию, которая состоит из трех основных направлений: во-первых, давление на линию фронта; во-вторых, атаки на украинскую инфраструктуру; и в-третьих, эта кампания дестабилизации", — сказал на условиях анонимности один высокопоставленный чиновник европейской сохранности.

Как пишет WP, кампанию по дезинформации Кириенко начал разрабатывать после успешного наступления украинских сил в Харьковской и Херсонской областях. Она действовала в двух направлениях: одно было направлено на Европу, другое – непосредственно на дестабилизацию Украины.

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На встрече 16 января 2023 года Кириенко изложил четыре ключевые цели: дискредитация военного и политического руководства Киева, раскол украинской элиты, деморализация украинских войск и дезориентация украинского населения, свидетельствуют документы.

Прежде всего, кремлевские стратеги стремились снизить рейтинги членов команды Зеленского, правительства и командования Вооруженных Сил Украины, а также увеличить количество отставок и конфликтов в украинских властях. Также предлагалось преувеличивать потери украинских сил.

Свой "прогресс" политтехнологи Кириенко измеряли охватом своих вбросов в соцсетях и собственными опросами в Украине, хотя непонятно, как они их осуществляли, отмечает WP. К примеру, в материале упоминается продвижение по Кремлю сообщений о том, что "Валерий Залужный может стать следующим президентом Украины", или что "Зеленский держится за власть".

Политтехнологи РФ распустили в Украине множество статей через социальные сети, одна из которых в мае 2023 года была под заголовком "Зеленский держится за трон. В Украине происходит ликвидация демократии", – свидетельствуют документы.

В июне россияне пытались обыграть тезис о "длительном исчезновении Залужного из виду общественности, а блоггеры получили указание публиковать комментарии, в которых заявлялось: "Вот почему Залужный исчез: потому что он мог и должен был занять место Зеленского".

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Как показывают документы, "прогресс" отслеживался на почти еженедельных встречах в Кремле, где стратеги проводили презентации на информационной панели, демонстрируя самые популярные публикации, ширившиеся в украинских социальных сетях, и подсчитывая общее распределение их результатов. Они также проводили еженедельные опросы уровня доверия к Зеленскому и военному руководству страны.

Среди материалов, которые осветили российские политтехнологи, был, в частности, сфабрикованный пост в Facebook о том, что семья погибшего бойца не получала никакой помощи от государства, набравшего более 2 миллионов просмотров. В Telegram также начали шерить фейковый пост о том, что главная цель войны власти в Киеве – "воевать до последнего украинца".

"Telegram стал важнейшим источником новостей (для пропаганды Кремля – ред.), даже более важным, чем СМИ", – сказал высокопоставленный чиновник европейской безопасности.

В то же время, добавляет Washington Post, пока даже собственные опросы Кремля не показали, что его кампания добилась существенного эффекта: рейтинг Зеленского хоть и упал, но не рухнул.

Напомним, в ГУР прокомментировали фейк россиян о покушении на Макрона.

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