Конфликт в Кремле: в Генштабе вооруженных сил РФ пытаются отговорить Путина от наступления на Донбассе – эксперт

Конфликт в Кремле: в Генштабе вооруженных сил РФ пытаются отговорить Путина от наступления на Донбассе – эксперт

Российский президент в то же время требует скорых побед до 9 мая.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что некоторые должностные лица российского Генштаба пытаются донести до президента РФ Владимира Путина мнение о необходимости отказаться от наступления на Донбасс. В этом направлении россияне теряют остатки своего войска.

Об этом он написал в своем блоге на сайте НВ.

По словам эксперта, сложившаяся ситуация на Донбассе свидетельствует о небоеспособности сформированных для наступления группировок российских вооруженных сил.

“Я связываю это с тем, что в РФ фактически провалилась скрытая мобилизация, а оперативных резервов, которые могли бы приехать и вступить в бой, Россия до начала войны не накопила. Поэтому сегодня они фактически собирают по крохам ту группировку войск, которую завели на Донбасс. И, кстати, хочу заметить, что где-то треть группировка еще не готова для участия в боевых действиях. Она до сих пор восстанавливает боеспособность, проходит доукомплектование и находится на территории России. Следовательно, это не совсем то, чего мы ожидали, но для нас это хорошо, потому что мы готовились к худшему", — заметил Жданов.

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Мнение о несвоевременности наступления из-за неготовности подразделений российской армии, по его информации, пытаются донести до Путина некоторые военные должностные лица, понимающие, что Россия теряет здесь остатки своего войска.

Однако, по словам Жданова, Путин не оставляет своей мечты победить Украину и не учитывает потери среди российских военнослужащих. Напротив, он побуждает к скорым победам, торопясь одержать их до "сакральной" для него даты — 9 мая.

"Сегодня в Кремле назревает конфликт между Путиным и генеральным штабом вооруженных сил РФ: Путин требует скорых побед до этой даты [9 мая], а в генеральном штабе понимают, что побед, а тем более скорых, никак не удается достичь", — отметил он. .

По мнению Олега Жданова, непоколебимость позиции Путина может повлечь за собой безумный кризис управления в РФ — прежде всего в Министерстве обороны.

"Путин пытается выжать из генералов любые победы до конкретных дат, и назревает очень интересная ситуация, когда та цель, которую он поставил в начале войны, вот-вот столкнется с той реальностью, которая есть на сегодняшний день на фронтах на территории Украины. И это будет для них крушение”, — считает эксперт.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что большое наступление российских войск на Донбассе еще не началось, армия РФ продолжает перекидывать туда свои резервы.

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