Конфликт вокруг ЗАЭС: Зеленский объяснил, что требуют россияне и как реагирует Украина

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ключевых вопросах, которые остаются нерешенными в переговорном процессе по мирному плану. По его словам, пока не согласованы позиции по Донетчине, а также по Запорожской атомной электростанции.

Об этом Зеленский сказал в ходе встречи с представителями СМИ в четверг.

"Россияне хотят покидать себе станцию. Мы против этого и предупредили, что в таком случае станция не будет работать", - отметил Зеленский.

Что касается других территорий, то Зеленский уточнил, что Россия может покидать части Харьковской, Сумской и Днепровской областей, а по Херсону и Запорожью "стоят на своем".

Что касается ЗАЭС, американская сторона предлагает общий формат управления станцией. Зеленский объяснил:

"Если американцы смогут забрать станцию под свой контроль и демилитаризовать зону, тогда Украина получит доступ к станции. В противном случае это наше, а россияне считают, что станция останется их".

Президент подчеркнул, что вопросы управления, запуска и дальнейшего менеджмента ЗАЭС пока обсуждаются и окончательно не определены.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отверг возможность официальной передачи украинских территорий России в обмен на мир.