Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что "кризис" в Украине "выходит из-под контроля". По его словам, "невидимая рука" "использует украинский кризис для обслуживания определенных геополитических задач". Поэтому он призвал "как можно скорее" начать процесс мирных переговоров.

Об этом пишет Reuters.

"Конфликт, санкции и давление не решат проблему... Процесс мирных переговоров должен начаться как можно быстрее, и следует уважать законные интересы всех сторон касательно безопасности", — сказал Цинь.

Кроме того, Цинь заявил, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон "конфликта" в Украине, несмотря на громкие предупреждения со стороны официальных лиц США о неопределенных "последствиях" для Китая, если он направит летальную помощь России.

"Китай не является стороной "кризиса" и не предоставил оружие ни одной стороне конфликта. На какой основе эти разговоры об обвинениях, санкциях и угрозах против Китая? Это абсолютно неприемлемо", — заявил министр иностранных дел КНР.

Напомним, по данным США, одна из китайских компаний поставляла России детали для иранской программы беспилотников.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что передача оружия России сопоставима с тем, что США оказывают военную поддержку Тайваню.

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