Конгресс США настаивает на предоставлении России статуса страны-спонсора терроризма как можно скорее и давит на Байдена

В настоящее время в списке признанных Штатами спонсоров терроризма 4 государства — Северная Корея, Иран, Куба и Сирия. Попасть в их компанию – для России будет не только очередным моральным унижением.

Признать Россию государством-спонсором терроризма до того, как оккупанты попытаются провести фейковые референдумы и аннексировать новые украинские территории, от президента Джо Байдена требуют члены Конгресса из обеих партий. Это будет иметь не только символический смысл — клеймение агрессора и сигнал всему миру о непреклонности США в поддержке Украины, но и усложнит экономическое положение России, говорится в ТСН.

Похоже, это единственный вопрос, объединяющий и демократов, и республиканцев в Конгрессе, особенно на фоне тотальной разобщенности перед промежуточными выборами. Признать Россию — государством-спонсором терроризма, причем сделать это до того, как оккупанты попытаются провести фейковые референдумы для присоединения временно оккупированных украинских территорий. Об этом накануне в эфире американского телеканала CNN заявили сенаторы обеих партий. Демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

Они оба были в Киеве уже во время полномасштабного вторжения, и, по их словам, о таком шаге просил их президент Владимир Зеленский. Слова сенаторов – еще один косвенный признак конфликта с администрацией Байдена по этому вопросу. Ведь американская администрация и партнеры не хотят окончательно рубить связь с Россией. Поэтому Государственный департамент, который, согласно американскому законодательству, должен принять соответствующее решение. Но сенаторы готовы сделать это сами и призывают Байдена поддержать их.

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«Я думаю, администрация должна опередить этот позорный референдум, который Россия собирается провести в начале сентября, признав Россию спонсором терроризма. Мы недавно были в Украине и не только встречались с президентом Владимиром Зеленским, который занимается этой идеей — признание России спонсором терроризма. Мы также были в Буче и Ирпене: массовые захоронения, зверства, геноцид – вот что это. И продолжением геноцида есть проведение референдума на оккупированных территориях. И я считаю, что администрация должна сказать России «мы делаем вас парией, как Иран и Кубу», – заявил сенатор от Демократической партии Ричард Блументаль.

«Я призываю администрацию действовать немедленно – до того, как они аннексировали еще что-то на Востоке. Опередите их и обозначьте путинскую Россию статусом террористического государства. Это будет сообщение для всего мира – мы не забываем и не прощаем. Мы собираемся предоставить еще больше оружия и денег в следующем году», — убеждает сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Ранее издание «Политико» сообщало, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси тоже в личной беседе предупреждала госсекретаря Энтони Блинкена – конгресс готов признать Россию спонсоркой терроризма в обход Госдепа. Соответствующий законопроект уже представлен.

О том, что Россия попытается провести псевдореферендумы на временно оккупированном Юге Украины, говорилось в сводках американской разведки, даже называлась ориентировочная дата — 11 сентября. Если такие референдумы оккупантов состоятся, это окончательно закроет возможность переговоров с Посией, об этом сказал в воскресенье Владимир Зеленский.

«Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим. А если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент», — заявил он.

В настоящее время в списке признанных Штатами спонсоров терроризма 4 государства — Северная Корея, Иран, Куба и Сирия. Попасть в их компанию – для России будет не только очередным моральным унижением. Главное — экономические последствия: вторичные санкции могут быть введены против тех государств, которые до сих пор считают возможным для себя вести бизнес с преступным режимом Путина.

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