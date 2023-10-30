Конгресс США разделит помощь Украине и Израилю: нардепка объяснила, почему это опасно

По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке отвлекает от нас огромные ресурсы.

Конгресс США решил разделить помощь Украине и Израилю, что свидетельствует об опасности для нашего государства.

Об этом народная депутат Александра Устинова написала в Сети.

"Теперь, когда уже есть заявление спикера об отдельном голосовании за Израиль, наш единственный шанс — это остаться в пакете с границей. В противном случае наши шансы вынесения на голосование падают невероятно", — отмечает она.

Кроме того, по ее словам, нам попытаются еще сократить финансирование с 61,8 млрд на меньше.

"Если это произойдет — то деньги закончатся в разгар президентской гонки и это хуже всего", — прогнозирует нардепка.

Она рассказывает, что Украине, мол, давно уже планируют убрать финансирование (т.е. прямые вливания, за счет которых держится наша экономика).

"В 2023 году оно составляло на уровне 1,1 млрд, а сейчас хотели сократить до 900. Если не будет и этого – мы не вытянем. Я понимаю республиканцев, которые говорят, почему мы должны платить вам пенсии, когда они в США отсутствуют. Мы готовы только к оружию", — продолжает Устинова.

Мифы США о помощи Украине

Также нардепка приводит мифы о помощи Украине:

Мы тратим сотни миллиардов долларов на Украину.

"Это миф, ведь из 113 млрд, выделенных за все время на нас, только половина была. Другое – партнерам, в частности, Польши, а также Африке и куча других расходов", – написала она.

Еще один миф – то, что в США говорят, что не знают куда тратятся средства.

"И здесь приходится объяснять, что 83% денег, потраченных на военную помощь остались в США. Потому что они отдавая нам покупали новое себе на пополнение стоков, или покупали у своих производителей", — добавила депутат.

Еще одной угрозой для Украины, которая подвергает сомнению военную помощь от США, является развертывание войны на Ближнем Востоке.

"Она не будет такой интенсивной как в Украине, но оттянет огромные ресурсы от нас. И если сейчас мы конкурируем пока с Израилем только за боеприпасы 155 калибра, то если американцы отправят армию на Восток — то оружия и защиты станет меньше", — резюмировала она.

Из-за событий на Ближнем Востоке Запад обеспокоен тем, что могут начаться проблемы с нехваткой артиллерийских снарядов и другого вооружения для Украины.

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