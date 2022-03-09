Конгресс США выделил $13,6 млрд на борьбу с российскими оккупантами: сколько получит Украина

Конгресс США выделил $13,6 млрд на борьбу с российскими оккупантами: сколько получит Украина

Отмечается, что выделение средств получило мощную двухпартийную поддержку.

Лидеры американского Конгресса достигли двухпартийного соглашения о предоставлении $13,6 млрд финансовой помощи Украине и европейским союзникам.

Об этом сообщает Associated Press в среду, 9 марта.

Отмечается, что выделение средств в ответ на российское вторжение в Украину получило мощную двухпартийную поддержку.

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Более $4 млрд планируется выделить Украине, а также странам Восточной Европы, чтобы помочь 2 млн украинских беженцев. Еще $6,7 млрд уйдет на размещение американских войск и техники в европейском регионе и передачу американского вооружения Украине и союзникам США. Также выделена экономическая помощь.

Ранее сообщалось, что США хотят выделить Украине 10 млрд долларов на гуманитарные и оборонные нужды из-за войны, с которой Россия пошла против Украины. О существенной помощи Киеву конгрессмены заговорили после онлайн-разговора с Зеленским.

ТСН.ua