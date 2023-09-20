Конкретные шаги по достижению мира: Зеленский на полях Генассамблеи ООН сказал, как закончить войну

Президент говорит о полном выводе российских войск и военных формирований со всей территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел двусторонние встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, речь шла о конкретных шагах, которые нужно предпринять, чтобы достичь мира.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, украинские военные сейчас своей кровью делают то, что Совет Безопасности ООН должен делать своими голосованиями: останавливают агрессию и защищают принципы Устава ООН.

"Приведу пример конкретных действий, которые должны быть реализованы, чтобы архитектура безопасности была прочной. Полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России или те дырявые корыты, которые от него останутся за время войны, а также вывод всех наемников и квазивоенных формирований России со всей суверенной территории Украины в пределах наших международно признанных границ 1991 года", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что во время приготовления Украинской формулы мира, принимал силу для ее пунктов из принципов Устава ООН и резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей.

"Нации, которые приобщаются к работе с Формулой, осознают, что работают ради международного порядка, основанного на правилах, защиты территориальной целостности и суверенитета государств, защиты человеческих прав, недопущения агрессий и геноцидной политики", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что Зеленский ответил, возможен ли большой прорыв в контрнаступлении-2023.

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