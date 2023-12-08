"Конкретные вещи": Зеленский сделал важное заявление о переговорах по вступлению в ЕС

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего по ситуации во всех направлениях фронта.

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, отметив, что сейчас важно не дать оккупантам перехватить инициативу и укрепиться.

Президенту доложили об оперативной ситуации в самых тяжелых направлениях фронта. В частности, речь идет о донецких и южных.

Зеленский поблагодарил всех солдат и командиров за стойкость, отвагу. «Задача нашего государства — и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, — проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться. Я благодарю всех, чьи действия обеспечивают именно это для Украины — нашу возможность делать свои шаги. Хочу сегодня особо отметить воинов, проявивших себя больше всего — и сейчас, в боях и зимой, и этой осенью”, — подчеркнул президент.

Зеленский о будущем в ЕС

Украинский лидер рассказал, что провел разговор с премьер-министром Эстонии. Речь шла о сохранении поддержки Украины и конкретных подробных вещах. Не обошли и вопросы единства Евросоюза. В первую очередь речь шла о начале переговоров с Украиной. Украина выполняет все обязательства и это неоднократно доказывали.

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Сегодня, кстати, Верховная Рада Украины приняла необходимые законы в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии в сферах антикоррупции и прав национальных меньшинств. Учтены выводы Венецианской комиссии — конкретно по поводу национальных сообществ. Ожидаем, что усилия Украины будут по достоинству оценены лидерами Евросоюза и соответствующие европейские обещания Украине будут выполнены. У нас было семь рекомендаций — мы сделали все, чего от нас ждали декабрь», — подчеркнул президент.

Также Зеленский сообщил, что украинские дипломаты продолжают эвакуацию украинцев из сектора Газа. В безопасности еще 40 человек.

Работа над усилением ПВО продолжается

Глава государства сообщил, что Украина продолжает работу по ПВО и почти каждую неделю дает Украине новые договоренности и возможности.

“Этот российский режим повторяет уже наделанное зло, но пытающийся каждый раз нанести удар более болезненным. Мы это осознаем. И я благодарю каждого и каждого, кто защищает Украину от "Шахедов", кто отбивает российские ракетные удары, благодарю нашу разведку и каждого из партнеров, кто уже принял решение о поддержке украинского воздушного щита и кто делает санкции против государства-террориста именно такими, которые способны ее ограничивать. И пусть в России не сомневаются: все — от террористов до пропагандистов террора — все будут отвечать. И за каждый удар”, – сказал президент.

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