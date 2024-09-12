Конотоп остался без света, связи и воды: в Сумской ОВА сообщили о ситуации в городе после атаки

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил о последствиях ракетных ударов по инфраструктуре Конотопа. Россияне ночью атаковали энергетическую инфраструктуру города, в результате чего Конотоп остался без света, связи и воды, и городские службы задействовали резервные средства питания.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

"По состоянию на данный момент ситуация в городе стабилизировалась. Я нахожусь вблизи одного из домов, который пострадал из-за вражеской атаки. Таких обстрелов Конотоп не переживал с начала широкомасштабной войны. Враг хотел посеять панику в городе и деморализовать людей, именно для этого он спланировал нанести удары по Но важно, что община была готова и имела соответствующий материальный резерв.

Напомним, Россия атаковала Конотоп в Сумской области 12 сентября. Число вследствие удара россиян по Конотопу на Сумщине возросло до 14. Среди раненых – несовершеннолетний ребенок.

В результате удара россиян по Конотопу в Сумскую область Конотоп остался без света, связи и воды, поэтому городские службы задействовали резервные средства питания. По его словам, местному бюджету нет денег, чтобы восстановить водоснабжение и элетроэнергию в пострадавших домах.

Читайте также: