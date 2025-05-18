Константиновка в опасности: спикер ОСУВ "Хортица" назвал две угрозы со стороны РФ

Фронт / © ТСН.ua

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Город Константиновка в Донецкой области находится в опасности. Есть две реальные угрозы.

Об этом в эфире "Мы Украина" сказал Виктор Трегубов, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

По его словам, речь идет об угрозах наступления на Константиновку и оцеплении города.

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"Во-первых, что россияне пытаются пройти трассу Покровск-Константиновка, пробить ее и выйти на север. Тогда они смогут развивать наступление либо в западную сторону со стороны Мирнограда, либо в восточную сторону - на Константиновку. Во-вторых, если они пробьются на Времен Яр, то смогут идти".

Как отмечалось ранее, на Константиновском направлении продолжаются бои за Новую Полтавку. От Новооленовки враг пытается двигаться к северу, в пространство между Русином Яром и Полтавкой. Имеет успех тактического характера.

Из Александрополь оккупанты двигаются прямо на Яблоновку и Александро-Калиново. Там рельеф местности несколько способствует обороне, но в условиях тотального превосходства врага на земле это позволяет лишь притормаживать продвижение.

Ближе к Мирнограду ситуация также тяжелая, в первую очередь в Миролюбовке, Малиновке и Елизаветовке. Там примерно такая же история, что и в Новой Полтавке, но с большим процентом контроля.

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Логистика по всему направлению очень ограничена из-за работы враждебных FPV.