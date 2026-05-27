Константиновку ровняют с землей и превращают в руину: DeepState о ситуации на фронте (карта)

Константиновка / © Associated Press

Ситуация на направлении Покровск-Мирноград-Константиновка остается напряженной. Противник продолжает наращивать присутствие и расширять зону контроля, используя дроны и тактику постепенного продвижения.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

После активных боевых действий в районах Покровска и Мирнограда враг, по имеющимся данным, закрепляется в городской застройке и подтягивает дополнительные силы, в частности операторов беспилотников, что усложняет работу украинских подразделений.

Отмечается, что противник пытается расширять контроль и двигаться в глубь украинской обороны, используя преимущество в воздушной разведке на тактическом уровне.

Бои за Покровск, Мирноград и Константиновку — враг наращивает силы / © Deepstatemap

Давление в районе Родинского

Отдельное давление фиксируется в районе Родинского. Город постепенно попадает в зону активных боевых действий, однако украинские Силы обороны продолжают сдерживать продвижение противника, периодически применяя авиационную поддержку. Родинское рассматривается как важный логистический узел для дальнейших боевых действий в направлении населенных пунктов южнее Доброполья.

В то же время в районе Константиновки наблюдается усложнение обстановки. Фиксируется тактика «просачивания», когда противник пытается закрепляться в окрестных населенных пунктах и постепенно проникать в городскую застройку.

Параллельно продолжаются интенсивные обстрелы, разрушающие инфраструктуру города, что существенно усложняет его дальнейшее удержание в случае эскалации.

Между тем в ВСУ критически не хватает личного состава. Однако БпЛА частично компенсирует этот дефицит, говорят в DeepState.

