Константиновское направление: продолжаются бои за Новую Полтавку — военный обозреватель

Российские военные

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На Константиновском направлении продолжаются бои за Новую Полтавку и окрестности Елизаветовки. Оккупант имеет успехи.

Об этом информирует 9 мая 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников .

"Водяное-2 снова потеряно. Березовка - потеряна. Александрополь (верхн.) потеряно", - рассказал журналист.

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"Враг иногда забегает в Малиновку. К критической линии Русин Яр — Александро-Калиново остается уже не так много. Пока я не вижу, за счет чего можно остановить враждебное продвижение. А это значит, что в мае враг, вероятно, займет эту линию и в лето войдет на удобных позициях для проведения константиновской операции с юго-запада», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее за первые 7 минут "перемирие" РФ уже несколько раз ударило по прифронтовым районам .