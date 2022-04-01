Конструктивная и обнадеживающая: Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и прокомментировал встречу делегаций

Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести общие переговоры в Турции.
Переговоры, которые состоялись между украинской и российской сторонами в Турции, были конструктивными и вселили надежды на мир.
Об этом в телефонном разговоре с президентом РФ Путиным заявил глава Турции Реджеп Эрдоган, пишет турецкое издание "Анадолу".
“Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле во вторник были расценены как прорыв в усилиях по прекращению боевых действий. После встречи в Стамбуле украинский переговорщик заявил, что Киев хочет видеть Турцию в числе стран, которые будут гарантами в любой сделке с Москвой”, - отметили в издании.
Реджеп Эрдоган также предложил Путину и Владимиру Зеленскому провести совместные переговоры.
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