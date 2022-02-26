Консул Беларуси во Львове подал в отставку в знак протеста против российской агрессии

Консул Беларуси во Львове подал в отставку в знак протеста против российской агрессии

Почетный Консул Игорь Дротяк был почётным консулом Беларуси во Львове более 10 лет.

Почётный консул Беларуси во Львове Игорь Дротяк подал в отставку в знак протеста против участия Беларуси в российской агрессии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Игорь Дротяк был почётным консулом Беларуси во Львове более 10 лет. Благодаря ему во Львове был открыт Белорусский образовательно-культурный центр с национальной школой, библиотекой, газетой и отделом правовой защиты. После начала российской агрессии 2014 Дротяк поддержал инициативу Лукашенко по созданию переговорной площадки между Россией и Украиной по урегулированию конфликта на Донбассе.

Почётный консул – не дипломатическая должность. Главная цель его работы – содействие развитию отношений между странами. Почетные консулы не занимаются вопросами гражданства и виз, хотя могут выполнять некоторые функции "обычных" консулов: организовывать мероприятия, легализовать документы, помогать.

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