Консультируется с Герасимовым, а не Шойгу: военный эксперт объяснил, как Путин руководит войной в Украине

Консультируется с Герасимовым, а не Шойгу: военный эксперт объяснил, как Путин руководит войной в Украине

Войной против Украины руководит лично президент РФ Владимир Путин, который принимает оперативные и тактические решения на уровне полковника или бригадного генерала.

Глава Кремля консультируется с командующим российскими вооруженными силами, генералом Валерием Герасимовым, а не министром обороны Сергеем Шойгу.

Почему так происходит 17 мая в эфире телеканала "Freedom" объяснил военный эксперт Олег Жданов.

"Герасимов зарекомендовал себя двумя военными кампаниями – чеченской и сирийской. Именно поэтому Путин к нему более благосклонен и он проверен в плане преданности. Поэтому Путин скорее всего с ним и консультируется, а не с Шойгу, а именно с военным", – говорит эксперт.

Также Жданов отмечает, что именно из-за того, что войной руководят политики, Россия и терпит неудачи.

"То, что он сам лично водит полки по нескошенным травам, я не знаю, насколько это правдивая информация. Но факт остается фактом, что политики командуют этой войной и в результате мы получаем Белогоровку, Чернобаевку и остров Змеиный. Любой ценой надо выполнить поставленную задачу. Это напоминает весну 1945 года, когда Гитлер менял фельд-маршалов в надежде, что каждый новый назначенный резко изменит ход военной компании, когда уже советская и американская армии приближались с обеих сторон к Берлину", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 83-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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