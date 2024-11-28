"Контакт на расстоянии вытянутой руки": в Силах обороны рассказали о боях в Торецке

В Торецке очень сложная ситуация, враг штурмует и стирает город артиллерией и авиацией.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОТУ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова.

Она заявила, что в Торецке каждый день погибает до сотни, а то и больше оккупантов.

"Если мы говорим о городских боях, то всегда контакт на расстоянии буквально вытянутой руки. То есть враг может быть за углом, может быть на втором этаже, когда наши находятся на первом, или наоборот. То есть это всегда близкие стрелковые бои", — отметила Бобовникова.

Кроме того, для наступления российские военные используют авиацию, которая немного снизила свою активность после изменения погодных условий.

Ранее сообщалось, что РФ может захватить два украинских города до конца года.

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