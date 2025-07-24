"Контингент в красных штанах нам не поможет": Залужный резко высказался об идее миротворцев в Украине

Валерий Залужный / © Getty Images

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный скептически оценил перспективу введения миротворческого контингента в Украину, отметив неэффективность таких инициатив без реальных военных возможностей.

Об этом он заявил в интервью LB live.

"Мы о каком контингенте ведем речь? Контингент, который может отразить 500 дронов над Киевом? Или контингент, который сюда заедет в красных красивых штанах? Так какой от него смысл? От него нет, пожалуй, смысла", - заявил Залужный.

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По его словам, для удержания мира в условиях полномасштабной войны нужна реальная способность, а не символическое присутствие.

"На сегодняшний день мы видим, что возможности очень ограничены. Поэтому я бы смотрел достаточно скептически на этот вопрос с точки зрения практической реализации", - добавил он.

В то же время, главнокомандующий признал политическую ценность таких заявлений, если страны демонстрируют готовность помочь Украине не только словами.

"Это очень хорошо, когда страна заявляет о поддержке. И заявляет о готовности даже отправить своих солдат, если это будет необходимо. Но это лишь, скажем так, политическая поддержка, которую можно измерить совсем другими мерилами, чем сбивать дроны над Киевом", - сказал Залужный.

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Ранее Валерий Залужный заявил, что количество потерь РФ и Украины "критическое". Он подчеркнул, что выйти из "тупика" можно только благодаря технологическому прорыву.