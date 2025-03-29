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Контракт 18-24: Генштаб показал первую девушку, которая поддержала инициативу
Решение защитницы вызывает невероятное уважение и гордость.
В Генштабе ВСУ показали первую девушку, которая подписала контракт 18-24. Она встала на защиту государства в составе 72 бригады.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВС Украины.
Девушке, которую зовут Вероника, 21 год. Она имеет медицинское образование и знает, что принесет в армии пользу. Ее родные узнали о решении девушки за полтора дня до начала подготовки.
"Однако Вероника уверена – защищать Украину может каждый. И каждая. Гордимся такими украинцами!", - написали в ведомстве.
Напомним, как отметил командующий 3 штурмовым корпусом ВСУ Андрей Белецкий, военная служба по контракту для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающая значительные выплаты и другие льготы, является правильной инициативой. Однако при этом такие же бонусы должны получить молодые люди, которые пошли добровольцами в армию к внедрению правительственной программы.