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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1005
Время на прочтение
1 мин

Контракт 18-24: Генштаб показал первую девушку, которая поддержала инициативу

Решение защитницы вызывает невероятное уважение и гордость.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вероника, подписавшая контракт 18-24

Вероника, подписавшая контракт 18-24 / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Генштабе ВСУ показали первую девушку, которая подписала контракт 18-24. Она встала на защиту государства в составе 72 бригады.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВС Украины.

Девушке, которую зовут Вероника, 21 год. Она имеет медицинское образование и знает, что принесет в армии пользу. Ее родные узнали о решении девушки за полтора дня до начала подготовки.

"Однако Вероника уверена – защищать Украину может каждый. И каждая. Гордимся такими украинцами!", - написали в ведомстве.

Напомним, как отметил командующий 3 штурмовым корпусом ВСУ Андрей Белецкий, военная служба по контракту для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающая значительные выплаты и другие льготы, является правильной инициативой. Однако при этом такие же бонусы должны получить молодые люди, которые пошли добровольцами в армию к внедрению правительственной программы.

Дата публикации
Количество просмотров
1005
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