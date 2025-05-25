Контракт «18-24» не помогает привлечь молодежь в армию, но выход есть – WSJ

Контракт 18 – 24. / © ТСН

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Украина начала набор в новую военную программу "Контракт 18-24", которая предусматривает годовую службу для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

Однако, как сообщает The Wall Street Journal, несмотря на масштабную информационную кампанию, к середине мая на контракт записалось около 500 человек.

Инициатива призвана частично решить дефицит человеческих ресурсов в армии, привлекая молодежь из-за привлекательных условий. Среди них одноразовая выплата в размере 1 миллиона гривен, ежемесячная зарплата до 3000 долларов, безвозмездное обучение в вузах после службы, а также скидки на стоматологическую помощь.

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“Контракт 18–24” сопровождается яркой TikTok-кампанией, билбордами в больших городах и рекламой в соцсетях с четким акцентом на поколение Z. Но, несмотря на старания, молодежь записываться трудно: часть потенциальных участников опасается бюрократических трудностей, другие — давления со стороны семей.

По словам украинских чиновников, многие юноши либо пытаются уехать из страны, либо избегают мобилизации, скрываясь или покупая поддельные документы. Потребность в новых бойцах растет, а желающих идти на фронт все меньше.

Армии нужны не только бойцы

"Нам нужны логисты, инженеры, люди с образованием", - говорит майор Евгений Общественный, Герой Украины, воевавший в Харькове в 2022 году. Он считает, что лучшее решение — ввести обязательную военную службу продолжительностью два года для молодежи 18–20 лет с последующим обучением за счет государства.

По мнению экспертов, именно такая модель могла бы не только обеспечить армию кадрами, но и снизить теневую эмиграцию и потери потенциала среди молодежи.

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Правительство и военные руководители рассматривают Контракт 18–24 как часть более широкой стратегии. Однако, несмотря на дипломатические усилия президента США Дональда Трампа, мир на горизонте не просматривается. Следовательно, вопрос пополнения армии остается критическим.