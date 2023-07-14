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Контракт или смерть: на оккупированных территориях российских "мобиков" поставили перед непростым выбором — Маляр

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Контракт или смерть: на оккупированных территориях российских "мобиков" поставили перед непростым выбором — Маляр

Мобилизированных в российскую армию на оккупированных территориях заставляют подписывать контракты

Мобилизированных в армию россиян заставляют подписывать контракты угрозами и шантажом.

С начала июля 2023 года мобилизованных в российскую армию военнослужащих, находящихся на временно оккупированной территории Украины, стали принуждать к подписанию контрактов с вооруженными силами РФ.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в случае отказа от подписания контрактов командиры "мобиков" прибегают к шантажу и прямым угрозам удерживать их на передовой без ротации.

“Как поощрение относительно согласившихся мобилизованных применяется увольнение от исполнения служебных обязанностей на 1–2 суток (т. н. выходные), что является достаточно эффективным фактором в условиях отказа командирами предоставления отпусков, в т. ч. по семейным обстоятельствам ”, — отметила Маляр.

Таким образом, утверждает заместитель министра, военное руководство страны-агрессора пытается создать для Кремля "утешительную" статистику по темпам набора на контрактную военную службу.

Напомним, в России военным пенсионерам, которые согласятся воевать в Украине, разрешат получать повышенную пенсию.

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Дата публикации
Просмотры
799
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