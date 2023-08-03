Контрактники России всячески пытаются избежать отправки на передовую в Украину — ГУР

Российские военные признают, что в армии РФ все плохо, а все командиры – бездари.

Контрактники России пытаются любой ценой избежать возможного перекидывания на передовую в Украине и участия в штурмах.

Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире "24 канала".

"(В России – ред.) даже контрактники всячески пытаются избегать в своей массе и передвижения на передовую, и непосредственного участия в штурмовых операциях. Другое дело – что их об этом не спрашивают", — рассказал Юсов.

По его словам, российские контрактники признают, что в армии РФ все плохо, командиры – бездари, а российский диктатор Владимир Путин ведет всех не туда. Хотя такие отзывы российских солдат мало влияют на решения и планы российского руководства.

"И задача сегодня — эту реальную картину ужаса, безнадежности и уныния, которую видят россияне на временно оккупированных украинских территориях, попадая под действия украинских сил безопасности и обороны, донести до жителей так называемой РФ. Потому что эту реальность российская пропаганда, конечно, от них скрывает, не показывает", — добавил Юсов.

Напомним, в российской столице пьяный мужчина, назвавшийся десантником, "заминировал" башню в "Москва-Сити" по случаю дня "ВДВ". "ВДВшник" продемонстрировал пистолет, заявил, что он псих и может устроить взрыв. После этого скрылся, оставив в заведении рюкзак. В конце концов, пистолет оказался игрушечным, а сам мужчина в "ВДВ" никогда и не служил.

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