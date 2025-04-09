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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Контракты 18-24: Сырский рассказал, увеличат ли выплаты тем, кто мобилизовался раньше

Контракт 18-24 предусматривает денежное поощрение для добровольцев, но мобилизовавшиеся ранее ребята этого возраста таких выплат не имели.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Контракты 18-24

Контракты 18-24 / © ТСН

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сейчас работают над тем, чтобы устранить негативные моменты в вопросе выплат для добровольцев 18-24 лет. Результат ожидается в ближайшее время – в течение месяца-двух.

Об этом Сырский сказал в интервью LB.ua.

"Эта кампания фактически только стартовала, она набирает обороты", - подчеркнул он.

Используют ли ребята эту опцию

Украинцы уже используют эту опцию. И для того чтобы предоставить максимум возможностей, сначала было определено шесть бригад во время эксперимента. Сейчас прибавилось еще 10.

"Мы рассматриваем все формы, методы, обсуждаем эти вопросы на Ставке, чтобы максимально привлекать тех, кто может воевать, а кто имеет какие-то ограничения - использовали свои возможности там, где они могут их проявить, например, в противовоздушных частях, занимающихся борьбой с дронами, в мобильных группах", - заключил Сырский.

Напомним, в программу годовых контрактов 18-24, по которым люди, не подлежащие мобилизации по возрасту, могут присоединиться к ВСУ, планируют добавить новые должности. Они будут касаться пехоты и рискованны.

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