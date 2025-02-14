Контракты для 18-24-летних: командир подразделения сказал, кто именно должен служить

Боец выступил за введение таких контактов для военнослужащих всех возрастов, ведь много защитников устали и нуждаются в отдыхе.

На фронте Украины катастрофически не хватает молодых и энергичных людей, однако среди молодых людей в возрасте до 25 лет по контракту должны служить только те, кто мотивирован, хочет воевать и получает соответствующее образование.

Такое мнение командир подразделения "Барни" 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Степан Барна выразил в эфире "Киев24".

Барна объяснил, какие люди в возрасте до 25 лет должны служить на фронте по контракту.

"Я против мобилизации молодых людей в возрасте до 25-ти. Я считаю, что в возрасте до 25-ти должны служить те, кто хотят воевать, кто учится воевать. Дети же учатся воевать, вступают в военные учебные заведения. Они готовятся быть офицерами, военными. Соответственно, те люди должны — молодые ребята и девушки — служить и быть призванными по контракту в возрасте до 25 лет", – рассказал командир.

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Он также акцентировал, что следует ввести такие контакты не только для молодежи, но и для военнослужащих всех возрастов. Потому что много защитников устали и нуждаются в отдыхе.

"Сегодня катастрофическая нехватка людей молодых, энергичных, которые могут работать на высокоточном оружии – это первое. Второй момент – очевидно, что я хотел бы видеть такую перспективу и для других возрастных категорий: и 25-30, и 30-40, и 40-50, и даже 60-65. Почему я так говорю? Потому что я считаю, что надо давать возможность всем без исключения категориям военнослужащих получать такой шанс. Особенно те, кто провоевал в боевых подразделениях, находились в зоне боевых действий больше года. Они нуждаются в восстановлении", – высказался Барна.

В этом контакте он привел пример своей бригады. За три года полномасштабной войны у бригады не было практически ни одной ротации.

"Нас не отводили в районы отвода, ППД, на полигоны. Мы все время находились в зоне боевых действий", – добавил командир подразделения "Барни".

К слову, как сообщили в Минобороны Украины, мужчины в возрасте 18-24 лет, которые решат вступить на военную службу по контракту, смогут занимать исключительно боевые должности.