Контракты для 18-24-летних: военный оценил инициативу и назвал важный нюанс

На фронте нужны молодые парни, поэтому контракты для 18-24-летних — это достойное предложение. Но есть один юридический аспект.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Александр Афанасьев, командир бронегруппы батальона К-2 54-й механизированной бригады.

Парням нужно понимать, что они пользуются дополнительными льготами до достижения 25 лет. После этого они станут мобилизованными по закону.

"Сейчас не могут мобилизовать, поэтому предлагают контракт на льготных условиях. Когда они отслужат — а мы понимаем, что война не на день, не на год — они вернутся в армию абсолютно законно. Только на тех условиях, на которых служат все остальные", — объясняет он.

Украине нужны молодые солдаты. Они более физически подготовлены, морально мотивированы.

"Мы не забираем насильно, мы предлагаем ему качество условия. Я считаю, что это совершенно правильно", — констатировал командир.

Он также отметил, что в 2014 году, когда он уходил на фронт, таких предложений не было.

"Для них ничего не изменится. Война как была, так и есть. Просто мы даем им нормальный старт. Раньше, я думаю, у государства не было такой возможности, а сейчас есть", — отметил Афанасьев.

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