Контракты для молодежи – только начало: эксперт ответил, снизят ли мобилизационный возраст до 18 лет

Среди военных уже есть недовольство внедрением контрактов, поскольку ранее ушедшие на фронт не получили привилегий.

Контрактная служба для украинцев 18-24 лет может стать лишь первым шагом перед полноценной мобилизацией этой категории граждан.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Гетьман в эфире "Киев24".

"Я думаю, что это промежуточный этап. Думаю, что будет мобилизация с 18 лет, но сразу это была бы очень негативная реакция в обществе, поэтому это такой промежуточный вариант", – отметил он.

По его словам, среди военных уже есть недовольство таким решением, поскольку ранее ушедшие на фронт не получили подобных привилегий.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды Вооруженных сил украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. Он отметил, что молодежь, которая подпишет специальный контракт, получит много льгот. В частности, 1 млн грн бонуса, бесплатное обучение в ВУЗах, льготные условия на ипотеку (0% годовых, с покрытием процентов государством) и другие привилегии.