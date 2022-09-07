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Контрнаступление на юге: оккупанты потеряли 70 человек возле Голой Пристани и технику возле Таврийска

Дата публикации
Просмотры
2020
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Контрнаступление на юге: оккупанты потеряли 70 человек возле Голой Пристани и технику возле Таврийска

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Из-за усложнения логистики в подразделениях врага наблюдается нехватка топлива и боеприпасов.

В Херсонской области, близ Голой Пристани, только за прошедшие сутки в результате огневого поражения потери противника составили около 70 человек, более половины из них – убитыми.

Об этом говорится в вечернем возведении Генерального штаба ВСУ за 7 сентября.

Вблизи Таврийска ВСУ уничтожили две вражеские самоходные артиллерийские установки "Акация". Еще две повреждены, потери живой силы уточняются.

Также стало известно, что один из артиллерийских дивизионов противника, действующий на Херсонском направлении, потерял до 60 процентов личного состава и техники и считается небоеспособным. Из-за усложнения логистики в подразделениях врага наблюдается нехватка топлива и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ВСУ в районе Голой Пристани уничтожили баржу с оккупантами и вражеской техникой.

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