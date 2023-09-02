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Контранступ ВСУ: россияне изменили тактику и подрывают собственные минные поля — NYT

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Контранступ ВСУ: россияне изменили тактику и подрывают собственные минные поля — NYT

Россияне сменили тактику и подрывают собственные минные поля / Фото: Киевская городская военная администрация.

Россияне прибегают к разным хитростям, чтобы остановить украинское контрнаступление.

В последнее время армия оккупантов перешла к новой тактике, в частности в Запорожской области. Там они начали поджигать минные поля.

Об этом пишет The New York Times.

Россияне пытаются сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными. Так, оккупанты обкладывают участок, заполненный минами, легковоспламеняющимся веществом. Как только украинские силы начинают разминировать местность, россияне сбрасывают взрывчатку из беспилотника, что влечет за собой море огня и взрывов.

Минирование делает контроль над дорогами с жестким покрытием крайне важным, ведь это самые безопасные пути, потому что мины легче обнаружить и обезвредить.

"Россияне знают об этом и установили оборонительные сооружения вдоль трассы Т0158 с бетонными бункерами для пулеметчиков. Российские беспилотники держат дороги под постоянным наблюдением", — пишет издание.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что украинские военные продолжают движение на южном направлении и освобождают территории страны от российских оккупантов. Так, за прошедшие сутки на юге было уничтожено 9 складов боеприпасов врага.

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Дата публикации
Просмотры
2329
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