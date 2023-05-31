Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшее время: российская журналистка назвала три признака

Российская опозиционная журналистка и писательница Юлия Латынина, которая последние годы живет за границей, считает, что контрнаступление ВСУ начнется очень скоро.

В своем youtube-канале она назвала три фактора, которые об этом свидетельствуют.

"Когда контрнаступление – завтра. Шучу, может быть, послезавтра", – говорит Латынина.

Первый признак – прекратились разведки боем

"Если раньше ВСУ "щупали", где находятся российские войска, и отмечали, где что происходит, то сейчас они это прекратили. Они все нашли, что им надо было. Затишье по обе стороны фронта", – считает журналистка.

Вторий признак, по мнению Латыниной: главком ВСУ Валерий Залужный, который якобы был три недели за границей, вернулся в Украину.

Третий признак – в Украину возвращаются военные, которые были на учениях за границей

"В Украину вернулись все военные, которые были где-то в отпусках. Более того, они все находятся ближе к линии фронта, чтобы управлять войсками. Более того, трехнедельное отсутствие означает только одно. Для того, чтобы вести переговоры, достаточно 1-2 дней. Даже для того, чтобы провести командно-штабные учения, хотя они конечно было проведены, тоже не нужно трех недель. Три недели нужно только для одного: если у вас есть войска, которые тренируются в самых разных местах – Испании, Великобританиии и так далее. Эти войска надо проинспектировать и убедиться в их готовности. На это действительно нужно много времени", – считает журналистка.

Как пример, она привела попавшее в Сеть видео с Испании, как испанские военные провожают украинских защитников, которых тренировали.

"Понятно, что если войска уезжают натренированные из Испании, то это значит, что они, с учетом современной военной науки, будут практически немедленно будут брошены в бой. Насколько я понимаю, прекратилось движение техники по украинским дорогам. Это означает, что все, что должно было приехать, уже приехало. Посмотрим, насколько я окажусь хорошим предсказателем, но я бы поставила много, что наступление начнется в ближайшее время", – подытожила Латынина.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему Россия усилила атаки на Украину и при чем здесь контрнаступление ВСУ.

Читайте также: