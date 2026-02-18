- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
Контратаки и зачистка серой зоны: Волошин сообщил о сдерживании продвижения врага на юге
Силы обороны Украины совершают контратакующие и штурмовые действия на нескольких участках фронта, заявил Владислав Волошин.
Силы обороны Украины осуществляют ряд контратаковых и штурмовых действий на нескольких участках линии боевого столкновения, чтобы остановить продвижение противника, не допустить его закрепления и стабилизировать ситуацию.
Об этом в эфире «КИЕВ 24» сообщил полковник, пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
«В настоящее время проводится ряд контратаковых и штурмовых действий на нескольких участках линии боевого столкновения. Мы стараемся, во-первых, остановить и блокировать продвижение врага, не даем им завести группы закрепления по определенным направлениям. А также, где можем, проводим контратаки, отбиваем так называемую серую зону и стараемся подтянуть наши резервы. Это целый комплекс мер, которые продолжаются», — отметил Волошин.
В Силах обороны подчеркивают, что ситуация остается напряженной, однако украинские подразделения продолжают активные действия по сдерживанию противника и улучшению тактического положения.
Ранее говорилось, что украинские силы вернули контроль над большей частью Купянска после контратаки, несмотря на всеобщее усиление наступления РФ на Донбассе и юге.
Напомним, еще в конце 2025 года успешные действия Сил обороны Украины под Купянском в Харьковской области стали не только военным, но и политическим провалом Москвы, о чем говорили как украинские, так и западные аналитики.
В то же время Россия не демонстрирует готовность к завершению войны и настаивает на максималистских требованиях Украины, о чем пишут, в частности, аналитики ISW.