ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Купянск, имеющий стратегическое значение для обороны Харьковщины, оказался в крайне сложных условиях. По данным из района боевых действий, несколько недель назад город фактически находился в полуокружении. Российские подразделения малыми группами пытались прорваться к ключевой рокадной дороге.

Об этом информирует 4 сентября 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников

В решающий момент украинские воины провели серию контратак, что позволило стабилизировать фронт и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. В то же время бои продолжаются на северных окраинах Купянска, где раньше действовали переодетые диверсионные группы. Хотя большинство так называемых "банзай-бегунов" было уничтожено, контроль за отдельными участками местности до сих пор не установлен.

Реклама

Несмотря на высокую напряженность ситуации, Купянск получает гораздо меньше внимания в медиапространстве, чем другие горячие направления. В то же время, именно этот город имеет ключевое значение для устойчивости оборонных рубежей на Харьковщине.

Напомним, в ВСУ подсчитали потери РФ во время летнего наступления. Там сообщили, сколько военных армии РФ было уничтожено на один квадратный километр территории.

Так, в течение весенне-летней военной кампании РФ в 2025 году враг потерял 124 солдата на 1 кв. км захваченной территории. Речь идет о погибших.

Добавляется, что показатель россиян, которые в этом году гибнут в боях за каждый захваченный населенный пункт, составляет 2243 кафира.