Контратаки ВСУ на Запорожском направлении сорвали планы РФ: выиграно время для обороны
Контратакующие действия украинских военных на стыке Запорожской и Днепропетровской областей позволили сорвать часть планов российских оккупантов и выиграть минимум один-два месяца для усиления обороны.
Контратаки Вооруженных сил Украины на юго-восточном направлении позволили стабилизировать ситуацию на линии боевого столкновения и замедлить продвижение российских войск. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .
По его словам, украинским силам не удалось продвинуться в Успеновку и создать угрозу для Гуляйполя, что могло бы существенно усложнить тактическое положение окупантов. В то же время ВСУ достигли важных результатов.
В частности, украинские военные ликвидировали плацдармы российских сил на западном берегу реки Гайчур, а также выровняли линию боевого столкновения. Это позволило сбить темпы наступления врага как минимум на один-два месяца.
Мирошников отмечает, что российское командование, по всей вероятности, изменит фокус своих атак. Если раньше активность наблюдалась в направлении Терноватое-Покровское, то теперь враг может сосредоточиться на районе Орехова.
Ожидается, что оккупанты усилят давление на Орехов, Степногорск, Лукьяновское, Павловку и Новояковловку, а также будут пытаться продвинуться в сторону Камышевахи.
Основная цель таких действий — выйти на позиции, позволяющие применять ствольную артиллерию по пригородам Запорожья, в частности, по районам Кушугума и, вероятно, Балабиного.
В то же время, эксперт отмечает: российским войскам не удалось выйти на оперативное пространство в направлении Новониколаевки. Это могло бы создать серьезную угрозу, в частности, предпосылки для формирования флангового окружения Запорожья.
Напомним, на Запорожском направлении Воздушные силы ВСУ сбили российский Су-34 , атаковавший управляемыми авиабомбами областной центр.