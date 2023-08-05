Контразведчики из дронов уничтожили новую порцию техники РФ и оккупантов — мощное видео

Украинские военные продолжают уничтожать врага на территории Украины.
Контразведчики СБУ ВСУ уменьшили количество вражеской техники и оккупантов в Украине. В частности, были уничтожены два танка, ЗРК, БМП, склад боеприпасов и другие.
Так, военные "разобрали" дронами-камикадзе новую порцию российской техники и пехоту
"Наши специалисты продолжают уменьшать вражеские силы и бок о бок с боевыми побратымами из ВСУ освобождают украинскую землю в контрнаступлении", — говорится в сообщении СБУ.
На этот раз оккупанты за несколько дней "недосчитались":
- два танка;
- ЗРК "Оса";
- БМП;
- МТЛБ;
- одна единица инженерной техники;
- семь единиц автотехники;
- состава боеприпасов;
- комплекса видеонаблюдения "Муром";
- расчета ударных FPV-дронов и БпЛА с системой сброса средств поражения;
- взводного опорного пункта, огневых позиций и укрытия с 20 россиянами.
Напомним, Александр Сырский показал, как украинские воины уничтожают врага (видео).
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