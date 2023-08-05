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Контразведчики из дронов уничтожили новую порцию техники РФ и оккупантов — мощное видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Контразведчики из дронов уничтожили новую порцию техники РФ и оккупантов — мощное видео

Контразведчики из дронов уничтожили новую порцию техники РФ и окупантов/Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать врага на территории Украины.

Контразведчики СБУ ВСУ уменьшили количество вражеской техники и оккупантов в Украине. В частности, были уничтожены два танка, ЗРК, БМП, склад боеприпасов и другие.

Так, военные "разобрали" дронами-камикадзе новую порцию российской техники и пехоту

"Наши специалисты продолжают уменьшать вражеские силы и бок о бок с боевыми побратымами из ВСУ освобождают украинскую землю в контрнаступлении", — говорится в сообщении СБУ.

На этот раз оккупанты за несколько дней "недосчитались":

  • два танка;
  • ЗРК "Оса";
  • БМП;
  • МТЛБ;
  • одна единица инженерной техники;
  • семь единиц автотехники;
  • состава боеприпасов;
  • комплекса видеонаблюдения "Муром";
  • расчета ударных FPV-дронов и БпЛА с системой сброса средств поражения;
  • взводного опорного пункта, огневых позиций и укрытия с 20 россиянами.

Дроны-камикадзе "минусовали" новую порцию техники и пехоту РФ

Дроны-камикадзе "минусовали" новую порцию техники и пехоту РФ

Напомним, Александр Сырский показал, как украинские воины уничтожают врага (видео).

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Дата публикации
Просмотры
1241
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