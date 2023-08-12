"Контрбатарейная борьба": Гуменюк оценила маневры россиян на юге

Россияне перебрасывают войска из Херсонской области на Запорожское и Восточное направления.

На левом берегу Херсонской области продолжается контрбатарейная борьба. Оккупационные войска пытаются маневрировать и прятаться за гражданскими, несмотря на значительные потери.

Об этом рассказала руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 канал.

Армия РФ продолжает перебрасывать войска из Херсонщины на Запорожское и Восточное направления, в результате чего ослабляется вражеская оборона.

"Образование новых ударных группировок мы не фиксируем, но происходят постоянные маневры имеющимися силами. У врага нет покоя ни в одной локации", – отметила Гуменюк.

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Вода в Херсонской области до сих пор сошла не повсюду, это затрудняет возвращение россиян на их позиции, а местным жителям – эвакуацию.

"Наша контрбатарейная борьба продолжается, но она осложнена тем, что россияне прячутся за местными. Они разворачивают позиции прямо в частных подворьях, чтобы обстреливать правый берег", – рассказала Гуменюк.

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За прошедшие сутки оккупационная армия совершила 39 обстрелов и выпустила 159 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. По Херсону враг выпустил 9 снарядов.

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