Контрбатарейная борьба: Гуменюк рассказала о ситуации на Кинбурнской косе

Ситуация на юге Украины остается сложной, но под контролем сил обороны.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, в направлении Кинбурнской косы идет противостояние, контрбатарейная борьба.

"...Мы продолжаем выполнять огневые задачи по позициям врага, они продолжают там скапливаться в новых для себя точках, но для нас все эти точки известны, мы продолжаем их накрывать. Хотя они имеют туда подступы с суши и это продолжает их подкармливать, но мы знаем свою работу и обязательно доведем ее до логического конца", – отметила Гуменюк.

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины также подчеркнула, что ситуация на южной части фронта "достаточно сложная, но стабильно контролируется Силами обороны".

"...Критическая активизация не замечена, хотя террористы продолжают свою грязную работу — обстреливают Никопольщину, мирное население, которое провинилось тем, что расположено напротив Запорожской АЭС. Также страдает правобережье, потому что продолжаются обстрелы деоккупированной Херсонщины, и там ситуация сложная", — – сказала она.

Гуменюк отметила, что обстрелами Никопольщины с территории Запорожской АЭС оккупанты пытаются вызвать огонь со стороны ВСУ.

"Мы держимся крепко, даем отпор, но он специфичен, мы должны делать так свою работу, чтобы не задеть объект критической инфраструктуры, потому что Украина придерживается норм международного гуманитарного права и законов ведения войны", — сообщила Гуменюк.

Ранее военный эксперт Олег Жданов озвучил возможность контрнаступления на Мелитополь ВСУ. В то же время, он отметил, что это может произойти при условии, что Генштаб примет это направление как основное.

Также стало известно, что с территории Кинбурнской косы в Николаевской области российские кафиры вывезли 37 гражданских. Людей "эвакуировали" против их воли.

Напомним, ВСУ пока не установили контроль над Кинбурнской косой. Россияне там осуществляют перегруппировку. Несмотря на это, ситуация на Кинбурнской косе контролируется.

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