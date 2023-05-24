"Контрнаступление будет успешным для Украины, но это не конец": Волкер оценил, что дальше

Курт Волкер убежден, что успех Украины в контрнаступлении станет еще одним стимулом для США продолжать оказывать еще большую поддержку государству.

Контрнаступление ВСУ будет успешным, но война на этом не завершится, а будет продолжаться еще долго, считает экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

Такое мнение Волкер высказал в интервью "РБК-Украина".

Бывший спецпредставитель США в Украине согласился с мнением о том, что ожидания от украинского контрнаступления несколько перегреты.

Также читайте На носу уже лето: почему весеннее контрнаступление ВСУ до сих пор не началось

"Я согласен, я думаю, что люди возлагают слишком много надежд на этот один этап. Да, контрнаступление будет. Да, оно будет успешным для Украины, но это не конец. Не думайте, что все закончится после этого. Украине придется отстраиваться, укреплять армию, укреплять экономику и продолжать войну еще в течение длительного времени, и к этому тоже нужно быть готовыми", – прогнозирует Волкер.

Он также ответил на вопрос, насколько поддержка Украины со стороны США и в целом Запада зависит от успеха в контрнаступлении. Так, бывший спецпредставитель отметил, что на сегодняшний день поддержка Украины очень мощная от обеих политических партий США, как в Палате представителей, так и в Сенате, в администрации президента и среди общественности также.

"В следующем году у нас президентские выборы, поэтому мы будем отвлекаться на свои дела. Поэтому, я думаю, что контрнаступление повлечет за собой очередной поток помощи именно в этом году, чтобы в следующем году не нужно было через это проходить во время наших президентских выборов. И, конечно, успех Украины в контрнаступлении станет еще одним стимулом для США продолжать оказывать еще большую поддержку Украине", – рассказал Волкер.

Также читайте Закончится ли война в 2023 году и когда состоится деоккупация всех территорий: ответ Данилова

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба предупреждал, что Украина не ограничится одним контрнаступлением. То есть, если ВСУ не удастся сразу освободить все территории, они будут готовиться к следующей операции.

Заместитель министра обороны Анна Маляр накануне заявила, что в последнее время тема контрнаступления несколько "перегрета". Она пояснила, что Украина с 24 февраля 2022 находится в обороне от вторжения России, и это, в частности, включает контрнаступательные действия.

Читайте также: