Контрнаступление для освобождения Крыма: эксперты описали правила "выживания" для жителей полуострова

Украинцам в Крыму уже следует искать для себя подвалы и бомбоубежища, чтобы не пострадать от ракет и дронов.

Взрывы в оккупированном Джанкое и "хлопок" в Севастополе могут свидетельствовать о начале ранней стадии контрнаступления ВСУ. Эксперты рассказали о правилах "выживания" для жителей Крыма в период "хлопка" для врага.

Своими мнениями в совместном эфире с телеведущей Наталией Мосейчук поделились военные эксперты Роман Свитан и Олег Жданов.

Россияне на оккупированном полуострове уже понимают, что единственным дальнейшим для них маршрутом является "чемодан-вокзал-Россия", сказал Свитан. В то же время, он успокоил украинцев в Крыму, что им не стоит бояться возможной мобилизации в российскую армию.

"Не стоит бояться мобилизации, поскольку мобилизованных нечем вооружить. Просто нечем. Им не хватает вооружения для тех, кто уже мобилизован. Смысл им еще мобилизовать? У них еще 100 тысяч человек "болтаются" по полигонам России", – объяснил военный эксперт.

Вместо этого он посоветовал мирным жителям уже искать для себя подвалы и бомбоубежища из-за угроз ракетных ударов и применения дронов. Свитан напомнил и о правиле "двух стен", однако эта защита не так эффективна, как две предыдущие.

"Очень важно мирному населению, как только объявляют о воздушной тревоге – сразу туда идти", – подчеркнул эксперт.

В то же время Жданов отметил, что необходимо правильно собрать и подготовить так называемый "тревожный чемодан".

"Он должен стоять на самом видном месте: документы, деньги – в отдельном пакете или папке, чтобы их взять с собой. Обязательно сухой паек – как минимум на трое суток и вода. Он должен состоять из продуктов, не требующих холодильных камер. Еды длительного хранения", – посоветовал военный эксперт.

Он также призвал жителей полуострова не игнорировать сигналы воздушной тревоги: "Как только первый разрыв – детей и чемодан в охапку – и полный вперед в укрытие. Война – штука непредсказуемая".

Свитан и Жданов подчеркнули, что для украинских военных и власти очень важны жизни людей в Крыму. К сожалению, теперь и им придется пережить дискомфорт из-за постоянных воздушных тревог и угрозы смерти.

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Эксперты отметили, что от благоразумия гражданских тоже зависит, насколько эффективно Силы обороны Украины смогут действовать на полуострове.

Напомним, вечером 20 марта в Джанкое раздались взрывы, а украинская разведка впоследствии сообщила об уничтожении российских крылатых ракеты "Калибр НК" во время перевозки по железной дороге.

В ночь на 22 марта взрывы были слышны в Севастополе. Оккупационные "власти" заявили о работе ПВО и об отражении атаки воздушными и морскими беспилотниками.

Отметим, источники в НАТО рассказали, что главной целью ожидаемого контрнаступления ВСУ будет пробивание коридора в Крым.

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