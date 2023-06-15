Контрнаступление и выход на границы 1991 года не завершат войну в Украине — Foreign Affairs

Мир должен поддерживать возвращение Украиной всех своих территорий, выход на границы 1991 года и "безопасный зонтик" в будущем. И причина этого не столько в поведении Украины, сколько в реальном балансе сил, который показала эта война.

Об этом заявил член исследовательского центра Council of Foreign Relations Гидеон Роуз, пишет издание Foreign Affairs.

"Во-первых, выяснилось, что у России не просто есть неэффективная армия ― она в основном угрожает, редко доводя ситуацию до настоящей эскалации. И даже когда Москва пытается что-то сделать ― например, ракетными обстрелами ослабить волю украинцев к сопротивлению, то достигает обычно противоположных результатов. Эта ситуация напоминает ситуацию с Израилем в середине прошлого века, тогда сильные арабские соседи постоянно угрожали эскалацией в ответ на снабжение Западом оружия Тель-Авива, однако преимущественно это были пустые слова. Американская сторона решила, что если Вашингтон все равно ожесточенно будут критиковать и за три предоставленных ружья, и за триста, но последствия не изменятся, то лучше предоставить Израилю сотни образцов оружия. Также следует поступить и в случае Украины, поскольку своими разговорами об эскалации россияне явно блефуют, а применение ядерного оружия крайне маловероятно", - пишет автор.

Также он отметил, что ни текущее контрнаступление, ни даже выход на границы 1991 года не завершат эту войну. Украина и дальше будет находиться рядом с враждебным соседом.

"Немцам понадобилось поражение в двух мировых войнах, чтобы понять, что силой они ничего не достигнут. Возможно, россиянам нужно как поражение в этой войне с Украиной, так и поражение в текущей де-факто "холодной войне", которую Кремль ведет со всем либеральным миром. Победа Запада здесь будет означать не просто выход на государственную границу Украины, а системное унижение и уничтожение российской армии, чтобы до наибольшего количества россиян дошло, что военным способом им либеральный мир не победить. Это означает неустанную и щедрую поддержку Западом ВСУ", — добавил он.

В итоге выходит, что война, которая имела целью бросить вызов Западу и ослабить его, наоборот, сделала его сильнее, а США от роли "глобального полицейского" вернулись к роли арсенала демократии, заключает автор.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников оценил вероятность восстановления границ Украины в 1991 году не только военным, но и дипломатическим путем.

Еще в феврале начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что выход защитников на границы 1991 года необязательно будет означать завершение войны. Ее может приходиться перевести в формат "неизменной оборонительной операции", как это происходит в Израиле.

В апреле Буданов назвал вполне реальной задачей выход ВСУ на границы 1991 уже в этом году. По словам руководителя разведки, финалом будет считаться деоккупация Крыма.