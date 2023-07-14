Контрнаступление идет не так быстро, потому что россияне мощно подготовились – генерал Тарнавский

Основа российской подготовки – огромные минные поля, которые затрудняют продвижение и превращают украинское оборудование для разминирования в цели для вражеских атак.

Наступление Вооруженных Сил Украины на юге идет не так быстро, как хотелось бы, из-за мощной подготовки армии РФ к обороне.

Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврического направления генерал Александр Тарнавский в интервью CNN.

Тарнавский рассказал, что Украина проводит "масштабное наступление". Но признал, что она добилась достаточно незначительных успехов, особенно на юге.

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Ожидалось, что контрнаступление будет "быстрым, молниеносным движением, уничтожением врага, захватом некоторых позиций, объектов и, как следствие, достижением определенных целей".

"Он успешен, но не настолько, как нам хотелось бы", — сказал Тарнавский.

Причина этого, по словам генерала, – то, что "россияне достаточно мощно подготовились к этому событию". Основа российской подготовки к контрнаступлению – огромные минные поля, которые затрудняют продвижение и превращают украинское оборудование для разминирования в цели для российских атак.

"Они создали сложный комплекс минирования с использованием минных полей, взрывоопасных боеголовок и прямой укладки мощных наземных мин, которые находятся в районах, через которые будут проходить оборудование и личный состав", — цитирует CNN Тарнавского.

CNN отмечает, что прогресс на южном фронте является центральным в военных планах Украины на это лето. Но Киев вынужден поступать разумно и экономить на использовании артиллерии.

"Это как в боксе. Мы держим противника на расстоянии вытянутой руки. Мы не позволяем ему приблизиться. Почему? Потому что ближний бой – это совсем другое дело. Таким образом, на больших расстояниях мы эффективно их побеждаем", – сказал Тарнавский.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников призвал не делать поспешных выводов о "медленном контрнаступлении", ведь речь идет не только об освобождении захваченных врагом населенных пунктов.

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